Superlotado: saiba como é o centro de detenção onde Hytalo Santos está preso em SP

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Centro de Detenção Provisória Pinheiros I, em São Paulo, enfrenta superlotação de 70% com 889 detentos.

Hytalo Santos e Israel Nata Vicente foram presos sob suspeitas de exploração e exposição de menores, além de tráfico humano.

A unidade abriga presos provisórios em celas coletivas e oferece atividades de ressocialização, mas está com 350 presos acima da capacidade.

A prisão ocorreu após denúncias de exploração infantil por parte de Hytalo em conteúdos para redes sociais, resultando em uma ordem judicial para transferência rápida ao estado da Paraíba. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

CDP de Pinheiros tem capacidade total para 2.176 pessoas, com quatro prédios Divulgação/CDP Pinheiros

O Centro de Detenção Provisória (CDP) Pinheiros 1, na Zona Oeste de São Paulo, para onde o influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram levados na segunda-feira (18), enfrenta grave superlotação.

A unidade, que tem capacidade para 521 presos, abriga atualmente 889 detentos, cerca de 70% acima do limite. Os dois foram presos por suspeita de exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano.

O CDP Pinheiros I, inaugurado em 28 de janeiro de 2003, funciona em regime fechado e é destinado a presos provisórios, que ainda aguardam julgamento.

A unidade possui celas coletivas separadas por gênero, além de espaços para atendimento médico e atividades de ressocialização, como oficinas de artesanato e cursos de qualificação profissional. A área total do presídio é de 4 mil metros quadrados.

‌



Hytalo Santos e Israel Nata Vicente chegaram ao CDP 1 por volta das 15h50 de segunda-feira, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Eles foram detidos na última sexta-feira (15) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, por ordem da Justiça da Paraíba.

A dupla é investigada pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de crianças e adolescentes em conteúdos para redes sociais, além de tráfico humano.

‌



Superlotação

O CDP Pinheiros 1 é parte de um complexo com quatro unidades prisionais, todas superlotadas. Dados da SAP, atualizados até 15 de agosto, mostram que o complexo abriga 3.827 presos, 56% acima da capacidade total de 2.452 vagas:

CDP Pinheiros 1: capacidade de 521 presos, com 889 detentos;

capacidade de 521 presos, com 889 detentos; CDP Pinheiros 2: capacidade de 793 presos, com 1.369 detentos;

capacidade de 793 presos, com 1.369 detentos; CDP Pinheiros 3: capacidade de 572 presos, com 939 detentos; e

capacidade de 572 presos, com 939 detentos; e CDP Pinheiros 4: capacidade de 566 presos, com 630 detentos.

O CDP 1 é a unidade com menor capacidade do complexo, mas ainda assim opera com cerca de 350 presos acima do limite. A unidade é destinada, entre outros, a suspeitos de crimes contra a dignidade sexual.

‌



Investigação e transferência

A prisão de Hytalo e Israel ganhou repercussão após um vídeo de 50 minutos publicado há cerca de duas semanas pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

No vídeo, Felca denuncia como Hytalo e outros influenciadores, segundo ele, exploravam e erotizavam crianças e adolescentes em vídeos para redes sociais, hospedados em uma mansão comprada por Hytalo na Paraíba.

A Justiça da Paraíba, por meio do juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, determinou a transferência do casal para o estado nordestino “o mais rápido possível”.

No sábado (16), um pedido de liberdade feito pela defesa foi negado. Apesar de investigados há anos pelos mesmos crimes, a prisão só ocorreu após a denúncia de Felca.

