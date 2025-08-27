Beyoncé tem a turnê mais lucrativa de 2025 ‘Cowboy Carter Tour’ já arrecadou mais de US$ 100 milhões neste ano Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 27/08/2025 - 12h28 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h48 ) twitter

Beyoncé tem a turnê mais lucrativa de 2025 Foto: Divulgação

A popstar Beyoncé continua a redefinir os padrões da indústria musical com sua impressionante performance nos palcos.

Em julho deste ano, ela alcançou mais um marco histórico ao liderar, pela terceira vez consecutiva, os rankings mensais da Billboard Boxscore, que analisam as performances financeiras das turnês, com a Cowboy Carter Tour.

Em apenas oito apresentações durante o mês, a voz de megahits como Halo e Texas Hold’Em obteve uma impressionante arrecadação de US$ 102,3 milhões com 392 mil ingressos vendidos, o que reafirma seu domínio absoluto no cenário global de shows ao vivo.

Esse feito não é isolado: a artista já havia conquistado o topo do Boxscore por três meses consecutivos durante sua turnê anterior, a Renaissance World Tour, em 2023.

Com isso, a cantora soma sete meses como líder dos rankings, igualando-se a nomes como Bad Bunny, Coldplay e Elton John. Juntos, esses quatro artistas dominaram quase metade das edições da lista nos últimos seis anos.

Beyoncé repete marca histórica em arrecadação

O mês de julho também marcou a terceira vez consecutiva que Beyoncé ultrapassou a marca de US$ 100 milhões em arrecadação mensal. Esse feito é ainda mais impressionante quando se considera que nenhum outro artista conseguiu atingir esse patamar mais de uma vez.

Para se ter uma ideia, Bad Bunny, Harry Styles, Kendrick Lamar e SZA alcançaram esse nível apenas uma vez cada.

A performance de Beyoncé em Atlanta (EUA), no Mercedes-Benz Stadium, foi um dos destaques da turnê. Com quatro noites de shows entre os dias 10 e 14 de julho, ela arrecadou US$ 55,4 milhões e vendeu 206 mil ingressos, o que representa um dos maiores resultados da artista.

No total, a Cowboy Carter Tour arrecadou US$ 407,6 milhões e vendeu 1,6 milhão de ingressos em 32 shows. Esses números não apenas a tornam a turnê country mais lucrativa da história, como também reforçam sua posição como a artista negra e de R&B mais bem-sucedida em arrecadação de todos os tempos.

Enquanto Beyoncé liderava os rankings, outros artistas também se destacaram. The Weeknd ficou em segundo lugar pelo segundo mês consecutivo, com US$ 89,6 milhões arrecadados e 604 mil ingressos vendidos.

O Imagine Dragons também marcou presença significativa, ficando em terceiro lugar com US$ 86,3 milhões arrecadados e 757 mil ingressos vendidos.

O fenômeno do K-pop também se fez presente, com Stray Kids e Jin (do BTS) figurando entre os dez primeiros colocados. Jin, em especial, apareceu pela primeira vez como artista solo nos rankings mensais, embora já tenha liderado como integrante do BTS.

Outros grupos como ATEEZ e ENHYPEN também se destacaram no TOP 10 das grandes turnês deste ano até o momento.

