BTS anuncia evento global de duas semanas com exibição de filmes em cinemas

‘BTS Movie Weeks’ levará aos fãs uma maratona cinematográfica com turnês icônicas remasterizadas em 4K, celebrando o retorno do grupo

Backstage|Marcelo de Assis

BTS anuncia evento global de duas semanas com exibição de filmes em cinemas Foto: Big Hit Music

O BTS está prestes a transformar as salas de cinema em verdadeiros palcos de celebração para seus fãs. A partir de 24 de setembro, o grupo sul-coreano dará início ao evento BTS Movie Weeks, uma iniciativa que promete movimentar o universo do K-pop e reacender a paixão da ARMY — como é conhecida sua base de fãs — por meio de uma experiência audiovisual imersiva.

Durante duas semanas, cinemas ao redor do mundo exibirão quatro filmes de turnês históricas do BTS, todos remasterizados em qualidade visual 4K.

A proposta é mais do que uma simples retrospectiva: trata-se de uma homenagem à trajetória do BTS, que está prestes a retornar aos palcos após o período de serviço militar obrigatório de seus integrantes.

Os filmes selecionados para o evento abrangem apresentações realizadas nos anos de 2016, 2017, 2019 e 2021, cobrindo momentos marcantes da evolução artística e da expansão internacional do BTS.


Cada produção foi cuidadosamente restaurada para oferecer aos espectadores uma experiência visual e sonora de excelência, como se estivessem assistindo aos shows ao vivo.

O BTS Movie Weeks é fruto de uma parceria entre a Hybe, empresa responsável pela gestão do BTS, e a Trafalgar Releasing, distribuidora especializada em eventos cinematográficos musicais.


Essa colaboração não é inédita: desde 2018, a Trafalgar tem lançado filmes relacionados ao K-pop, acumulando mais de 120 milhões de dólares em bilheteria global. Com esse histórico, a expectativa é que o evento se torne um dos maiores eventos cinematográficos musicais do ano.

Os ingressos para as sessões estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (27), e a procura promete ser intensa. Fãs de todas as partes do mundo já se mobilizam para garantir seus lugares nas salas de exibição.


A iniciativa mostra que há uma tendência crescente de transformar experiências musicais em eventos cinematográficos, ampliando o alcance dos artistas e oferecendo novas formas de conexão com o público.

Cada um dos filmes retrata fases distintas da carreira do grupo: 2016 marca o início da ascensão internacional; 2017 consolida o BTS como referência global; 2019 mostra o auge da popularidade com estádios lotados em diversos continentes e 2021 traz a resiliência do grupo em meio à pandemia, com adaptações criativas para manter o vínculo com os fãs.

Juntas, essas produções formam um mosaico da identidade artística e da força cultural do BTS.

O BTS Movie Weeks também serve como uma ponte para o futuro do grupo. Com o retorno dos membros após o cumprimento do serviço militar, a boyband coreana se prepara para uma nova fase, possivelmente com novos álbuns, turnês e projetos multimídia.

Em outras palavras: o evento nos cinemas funciona como um prelúdio para esse recomeço, reacendendo a chama da expectativa e da empolgação entre os fãs.

