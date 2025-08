Eles são apenas 2% dos ouvintes mensais de um artista e são essenciais. Conheça os ‘Superfãs’ do Spotify Assinantes assíduos são responsáveis por 50% das vendas de ingressos de um artista na plataforma Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 02/08/2025 - 11h46 (Atualizado em 02/08/2025 - 11h46 ) twitter

Eles são apenas 2% dos ouvintes mensais de um artista e são essenciais. Conheça os 'Superfãs' do Spotify Foto: Sacha Nati / Creative Commons

O universo do streaming musical está em constante evolução, e o Spotify, a plataforma mais popular do mundo na atualidade, continua a revelar dados surpreendentes sobre o comportamento dos seus usuários.

Um dos destaques mais recentes é o papel dos chamados Superouvintes, uma pequena parcela de fãs que exerce uma influência desproporcional sobre o desempenho dos artistas na plataforma.

Segundo um estudo divulgado pelo Spotify, esses superouvintes representam, em média, apenas 2% da base mensal de ouvintes de um artista. No entanto, eles são responsáveis por mais de 18% das reproduções mensais das músicas desses artistas. Essa estatística revela uma dinâmica poderosa: o engajamento profundo de poucos pode superar a participação superficial de muitos.

Além das reproduções, os superouvintes também são fundamentais em outras áreas: eles geram cerca de 50% das vendas de ingressos realizadas por meio do Spotify e têm 9 vezes mais chances de compartilhar músicas com amigos e redes sociais do que os ouvintes comuns. Isso os torna não apenas consumidores fiéis, mas também promotores ativos da música que amam.

‌



Outro dado relevante é a longevidade do interesse desses fãs. Mais da metade dos super ouvintes continua escutando as músicas de um artista seis meses após o primeiro contato. Essa fidelidade é rara no ambiente digital, onde a rotatividade de conteúdo é alta e as tendências mudam rapidamente.

Para ajudar os artistas a entenderem melhor esse público e a expandirem sua base de super ouvintes, o Spotify oferece uma série de ferramentas de marketing. Entre elas estão campanhas pagas, segmentação de audiência e análises detalhadas de comportamento. A ideia é transformar ouvintes casuais em fãs engajados, criando uma comunidade sólida em torno da música.

‌



Os grupos de ouvintes no Spotify

A plataforma também categoriza os ouvintes em seis grupos distintos, com base em seus hábitos de escuta: Ouvintes potenciais - pessoas que não escutam o artista há mais de dois anos, mas têm perfil compatível com o estilo musical; Ouvintes programados - aqueles que conhecem o artista apenas por meio de playlists; Ouvintes anteriormente ativos - usuários que escutaram o artista no passado, mas não o fizeram nos últimos 28 dias; Ouvintes leves - escutam ocasionalmente, sem grande frequência; Ouvintes moderados - têm um padrão de escuta mais regular e Superouvintes: os fãs mais dedicados e influentes.

Essa segmentação permite que os artistas personalizem suas estratégias de comunicação e marketing, focando em cada grupo com abordagens específicas.

‌



Por exemplo, os ouvintes programados podem ser incentivados a explorar mais músicas fora das playlists, enquanto os anteriormente ativos podem ser reconquistados com lançamentos exclusivos ou conteúdos personalizados.

O estudo também destaca que o crescimento da base de superouvintes não depende apenas de grandes investimentos. A autenticidade, a interação direta com os fãs e a consistência na entrega de conteúdo são fatores cruciais.

Artistas que compartilham bastidores, histórias pessoais e se envolvem com seus seguidores nas redes sociais tendem a criar conexões mais profundas — e duradouras.

Em um cenário onde a atenção é disputada segundo a segundo, cultivar super ouvintes pode ser a chave para a sustentabilidade artística. Eles não apenas consomem, mas defendem, divulgam e mantêm viva a música que amam.

Para os artistas, entender esse comportamento é mais do que uma estratégia de marketing — é uma forma de construir uma carreira sólida e conectada com seu público.

