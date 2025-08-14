Exclusivo: São Paulo receberá o espetáculo ‘Elvis Experience’ em 2026 Show em homenagem ao ‘Rei do Rock’ acontecerá no Espaço Unimed e será protagonizado por Dean Z, reconhecido como o maior e mais premiado artista de tributo ao cantor Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 14/08/2025 - 11h03 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h03 ) twitter

São Paulo receberá o espetáculo 'Elvis Experience' em 2026 Foto: Divulgação

A coluna Backstage anuncia com exclusividade que, Elvis Experience, o show que promove uma imersão completa na vida e na obra de Elvis Presley está de volta ao país em 2026.

Trazendo a chancela da Elvis Presley Enterprises, que autoriza o espetáculo a reproduzir as músicas e os conteúdos audiovisuais originais do cantor, o show visitará o Brasil pela terceira vez e tem data confirmada para 1º de março no palco do Espaço Unimed, em São Paulo. A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (15).

Nas duas primeiras vindas do projeto ao Brasil, em 2023 e 2024, o espetáculo foi recebido pelos brasileiros com um estrondoso sucesso. Desde sua ascensão à fama, na década de 1950, até suas lendárias performances em Las Vegas, nos anos 1970, o show que será apresentado na capital paulista revisita os maiores sucessos de Elvis Presley, num formato totalmente ao vivo, com uma grande equipe.

Os ingressos, que custam entre R$ 90 e R$ 500, estarão disponíveis no site da Ticket360 ou nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda).

‌



Figurinos idênticos aos originais e uma poderosa banda formatada para reproduzir fielmente a formação clássica que acompanhava o Rei do Rock são algumas das atrações do espetáculo.

O show é protagonizado pelo cantor norte-americano Dean Z, reconhecido pelo público como o maior e mais premiado artista de tributo a Elvis do mundo. Ao longo dos anos, Dean foi protagonista dos espetáculos Legends In Concert, em Las Vegas, Elvis Lives!, na Ásia, e Elvis: The World Tour, na Europa, tendo se apresentado nas principais casas de show do planeta.

‌



Em 2020, interpretou o próprio Elvis em um comercial da marca Fiat, no Brasil, tendo seu rosto substituído pelo do Rei do Rock, através de inteligência artificial. Ele também emprestou sua voz para as gravações do filme Elvis, protagonizado por Austin Butler e Tom Hanks, sendo um dos três cantores que gravaram as canções do multipremiado longa.

O elogiado trabalho de Dean Z como intérprete de Elvis Presley ao redor do mundo

Dean Z tem emocionado plateias ao redor do mundo desde os 17 anos de idade, quando iniciou sua carreira. Natural de Lancaster, Califórnia (EUA), logo chamou a atenção dos fãs por sua capacidade única de reproduzir os trejeitos, a voz e os passos de dança de Elvis Presley. Em 2013, venceu o Elvis The Ultimate Tribute Artist Contest, principal competição do mundo para imitadores de Elvis, desbancando mais de 100 concorrentes.

‌



Logo em seguida, recebeu o Heart Of The King Award, em Las Vegas, no Palco do Hotel Hilton, onde Elvis se apresentou nada mais, nada menos, do que 700 vezes.

Já em 2017, recebeu a medalha Elvis Tribute Artist Of The Year, sendo nomeado pela família de Elvis como embaixador oficial de Graceland, residência oficial do cantor e um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos.

“Como um fã de Elvis desde criança, me sinto muito honrado de poder ajudar a prolongar o legado do maior artista da história e mantê-lo vivo no palco através desta homenagem. Estou animado de voltar ao Brasil, é um país com muitos fãs de Elvis, estive duas vezes e fiquei muito impressionado com o carinho das pessoas pelo nosso ídolo! Vou apresentar um novo show para o público brasileiro, com surpresas inéditas!”, comenta Dean Z.

Agora ele regressa com um novo espetáculo, totalmente repaginado, atendendo à pedidos de fã-clubes de todo o Brasil.

Dean Z - Elvis Experience no Espaço Unimed

Data: 1º de março de 2026 (domingo)

Horário: Abertura da casa: 18h | Início do show: 20h

Local: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP

