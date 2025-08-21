IZA anuncia show gratuito no Central Park em Nova York Cantora será a atração principal do SummerStage, que marca a abertura do Inffinito Brazilian Film Festival of New York Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 21/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA IZA será a atração principal do SummerStage no Central Park, em Nova York, no dia 31 de agosto.

O show é gratuito e faz parte da abertura do 18º Inffinito Brazilian Film Festival of New York.

Além de IZA, o evento contará com o grupo Ilê Aiyê e o cantor Evandro Fioti.

Na mesma noite, serão exibidos curtas-metragens brasileiros que abordam questões sociais contemporâneas.

IZA anuncia show gratuito no Central Park em Nova York Foto: Guilherme Nabham

A cantora IZA foi confirmada como atração principal do SummerStage, tradicional festival de verão que acontece no icônico Central Park, em Nova York (EUA). O show está marcado para acontecer no dia 31 de agosto e será gratuito e aberto ao público.

O evento marca a abertura da 18ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival of New York, uma celebração anual do cinema brasileiro que atrai público de diversas partes do mundo.

Ao lado de IZA, o palco nova-iorquino receberá também o grupo baiano Ilê Aiyê, referência histórica na valorização da cultura afro-brasileira, e o cantor Evandro Fióti, conhecido por seu trabalho que mistura rap, samba e engajamento social.

Em uma entrevista recente, IZA compartilhou sua empolgação com o convite: “Cantar no Central Park, um dos espaços culturais mais emblemáticos do planeta, é a realização de um sonho”.

A voz de sucessos como Brisa, Me Perdoa e Dona de Mim destacou a importância de estar ao lado de nomes como Ilê Aiyê e Fióti, e revelou que está preparando um repertório especial o seu show nos EUA, com músicas que representam sua trajetória e a força da música brasileira.

O evento não se limita à música: na mesma noite, serão exibidos dois curtas-metragens brasileiros que dialogam com temas sociais e estéticos contemporâneos: Uma Menina, Um Rio, dirigido por Renata Martins, e Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli. As produções foram selecionadas por sua relevância artística e por abordarem questões como juventude, identidade e resistência, ampliando o alcance do festival para além do entretenimento.

IZA tem se aproximado cada vez mais do universo cinematográfico: em 2023, ela fez sua estreia como atriz no filme musical Um Ano Inesquecível: Outono, dirigido por Lázaro Ramos, onde interpretou uma personagem que mistura sensibilidade e força.

