Músicas inéditas e materiais confidenciais: o roubo que abalou a turnê de Beyoncé Durante a passagem da turnê 'Cowboy Carter' pela cidade de Atlanta (EUA), arquivos sensíveis da artista foram roubados de um veículo da equipe Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 15/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 12h02 )

Músicas inéditas e materiais confidenciais: o roubo que abalou a turnê de Beyoncé Foto: Reprodução / Instagram / @beyonce

A popstar Beyoncé enfrentou um contratempo inesperado em Atlanta, nos Estados Unidos. No último 8 de julho, dois membros da equipe da cantora — o coreógrafo Christopher Grant e o dançarino Diandre Blue — relataram à polícia local o roubo de materiais altamente confidenciais, incluindo músicas inéditas e planos de apresentação, que estavam armazenados em um pen drive em um veículo alugado.

Segundo o boletim de ocorrência, o Jeep Wagoneer preto, de uso da equipe da artista, esteve em um estacionamento próximo ao Krog Street Market por volta das 20h09. Ao retornarem cerca de uma hora depois, os profissionais perceberam que a janela traseira havia sido quebrada e que duas malas haviam sido levadas.

Dentro delas estavam laptops, fones de ouvido, roupas de grife, óculos de sol e, mais preocupante, cinco unidades de armazenamento contendo conteúdo exclusivo da artista.

Esses dispositivos continham músicas ainda não lançadas, gravações com marca d’água, planos de filmagem para os shows, além de listas de repertório passadas e futuras.

‌



A perda desses arquivos representa não apenas um prejuízo artístico, mas também um risco à integridade criativa da turnê, que tem sido marcada por apresentações grandiosas e surpresas para os fãs.

A polícia de Atlanta iniciou imediatamente uma investigação e utilizando o recurso de rastreamento dos dispositivos Apple, os agentes conseguiram localizar sinais dos fones de ouvido em uma área próxima, o que levou à abordagem de um indivíduo suspeito.

‌



Embora essa pessoa tenha sido interrogada, até o momento não foi formalmente identificada como autora do crime. A polícia também conseguiu coletar impressões digitais leves no local e imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do arrombamento.

Nesta segunda-feira (14), as autoridades locais anunciaram que um mandado de prisão foi emitido contra um suspeito, cujo nome ainda não foi divulgado. A investigação continua em andamento, e os fãs aguardam ansiosamente por atualizações sobre o caso.

‌



Apesar do ocorrido, Beyoncé manteve sua agenda e realizou os quatro shows programados na cidade, encerrando sua passagem por Atlanta com uma apresentação no Mercedes-Benz Stadium. Em uma das noites, a artista surpreendeu o público ao chamar seu marido, Jay-Z, ao palco para uma performance conjunta de Crazy in Love e Public Service Announcement, demonstrando resiliência diante da adversidade.

A atual turnê Cowboy Carter, que celebra o álbum homônimo vencedor do Grammy, tem sido um marco na carreira de Beyoncé. Com uma mistura de gêneros musicais e uma estética inspirada no universo country, a artista tem realizado shows lotados ao redor do mundo.

O álbum, que inclui faixas como Texas Hold ’Em e II Most Wanted, consolidou a artista como a primeira mulher negra a alcançar o topo da parada de álbuns Country da Billboard.

O incidente em Atlanta, no entanto, reacende discussões sobre segurança e privacidade no meio artístico. A vulnerabilidade de materiais criativos, especialmente em turnês de grande porte, levanta questões sobre os protocolos de proteção de dados e a exposição de artistas a riscos externos.

A equipe de Beyoncé ainda não se pronunciou oficialmente sobre o furto, mas fontes próximas indicam que medidas estão sendo tomadas para reforçar a segurança nos próximos destinos da turnê, que se encerrará em Las Vegas no final de julho.

