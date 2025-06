Taylor Swift: streams da artista cresceram mais de 50% após compra de seu catálogo Dados são da Luminate, que contabilizaram mais de 30 milhões de streams diários da popstar nas plataformas Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 10/06/2025 - 12h59 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h14 ) twitter

Taylor Swift: streams da artista cresceram mais de 50% após compra de seu catálogo

Após anos de disputa sobre os direitos de suas gravações originais, a popstar Taylor Swift finalmente recuperou a propriedade de seus primeiros seis álbuns, e o impacto dessa conquista foi imediato.

Os fãs, conhecidos como Swifties, celebraram a notícia com uma explosão de streams, impulsionando o catálogo original da cantora a um crescimento de 55,1% em apenas um dia.

A aquisição dos direitos de suas gravações originais marca um momento histórico na carreira de Swift: desde 2019, quando Scooter Braun comprou sua antiga gravadora Big Machine Records, a cantora entrou em uma luta árdua para recuperar o controle sobre sua música.

A resposta da artista: Swift começou a regravar seus álbuns sob o selo Taylor’s Version, incentivando os fãs a consumirem essas novas versões em vez das originais.

Agora, com a posse definitiva de suas gravações, os fãs se sentiram livres para ouvir os álbuns originais sem restrições.

O resultado foi um aumento expressivo nos streams, com algumas faixas registrando crescimento de mais de 400%. Um exemplo disso foi o álbum Speak Now que teve o maior salto, com um aumento de 430%, seguido por seu álbum de estreia Taylor Swift, que cresceu 220%.

Outros álbuns como Reputation, Fearless, Red e 1989 também tiveram aumentos significativos.

A aquisição do catálogo de Taylor Swift traz reflexão na indústria musical

A decisão de Swift de recuperar seus direitos musicais não apenas fortalece sua posição como uma das artistas mais influentes do mundo, mas também levanta questões sobre a autonomia dos músicos na indústria fonográfica. Muitos artistas enfrentam desafios semelhantes, com contratos que limitam sua capacidade de controlar suas próprias obras.

O caso de Swift serve como um exemplo de resistência e determinação, incentivando outros músicos a buscarem maior independência.

Além disso, a explosão de streams demonstra o poder da base de fãs da cantora. Os Swifties sabem bem o que significa engajamento e sempre foram conhecidos por seu apoio incondicional, e essa mobilização reforça o impacto que os fãs podem ter na indústria musical.

O aumento repentino nos números de streaming pode influenciar futuras decisões de artistas e gravadoras sobre a propriedade de catálogos musicais.

Com a posse de suas gravações originais, Taylor Swift agora tem total liberdade para decidir como utilizar sua música. Isso pode abrir portas para novas estratégias de lançamento, relançamentos especiais e até mesmo novas versões de suas faixas clássicas.

Além disso, a cantora pode explorar oportunidades comerciais que antes estavam fora de seu alcance devido às restrições impostas pela antiga gravadora.

Em suma, a compra do catálogo de Taylor Swift representa um marco na indústria musical e reforça sua posição como uma das artistas mais influentes da atualidade. O aumento expressivo nos streams demonstra o impacto de sua decisão e o poder de sua base de fãs.

Mais do que uma vitória pessoal, essa conquista levanta debates importantes sobre a autonomia dos músicos e o futuro da propriedade intelectual na música.

