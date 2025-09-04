The Weeknd confirma três shows no Brasil em 2026 com participação especial de Anitta País receberá a ‘After Hours Til Dawn’ com apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 04/09/2025 - 12h43 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h50 ) twitter

The Weeknd confirma três shows no Brasil em 2026 com participação especial de Anitta Foto: Universal Music

O astro pop canadense The Weeknd anunciou nesta quinta-feira (4) sua volta ao Brasil em 2026 como parte da turnê mundial After Hours Til Dawn Stadium Tour. O artista, dono de megahits como Blinding Lights e Save Your Tears, fará três apresentações em território brasileiro: uma no Rio de Janeiro e duas em São Paulo.

A grande novidade é que os shows contarão com a participação especial da cantora Anitta, que será responsável por abrir os eventos.

A primeira apresentação está marcada para o dia 26 de abril, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Em seguida, The Weeknd segue para São Paulo, onde se apresentará nos dias 30 de abril e 1º de maio, no Estádio MorumBIS.

Ingressos

Os preços dos ingressos variam conforme o setor e a cidade. No Rio de Janeiro, os valores vão de R$ 290 (meia-entrada para cadeiras superiores) até R$ 950 (inteira para cadeiras inferiores). Já em São Paulo, os preços começam em R$ 275 (meia-entrada para arquibancada) e chegam a R$ 940 (inteira para cadeira inferior).

‌



A diversidade de opções permite que fãs de diferentes perfis possam participar do evento, que promete ser um dos maiores espetáculos musicais do ano.

A venda de ingressos será realizada em etapas: clientes Santander Private e Select terão acesso à pré-venda exclusiva no dia 8 de setembro, a partir das 10h. No dia seguinte, 9 de setembro, os demais clientes do banco poderão adquirir suas entradas.

‌



Já o público geral poderá comprar os ingressos a partir do dia 10 de setembro, ao meio-dia, pelo site oficial da Ticketmaster Brasil. A partir das 13h do mesmo dia, será possível comprar diretamente nas bilheterias oficiais, sem taxa de serviço.

A presença de Anitta como ato de abertura reforça a conexão entre os dois artistas, que recentemente dividiram o palco nos Estados Unidos para cantar São Paulo, faixa do novo álbum de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow.

‌



Além das apresentações no Brasil, The Weeknd também confirmou shows em outros países da América Latina e Europa. Antes de desembarcar no Brasil, ele se apresentará na Cidade do México nos dias 20 e 21 de abril. Depois, seguirá para países como França, Holanda, Itália, Alemanha, Polônia, Suécia, Reino Unido, Irlanda e Espanha, encerrando a turnê em Madri no dia 29 de agosto.

A turnê After Hours Til Dawn é uma continuação da jornada musical iniciada com os álbuns After Hours (2020) e Dawn FM (2022), e agora culmina com Hurry Up Tomorrow, lançado em 2025.

O novo trabalho traz colaborações com artistas renomados como Travis Scott, Florence and the Machine, Lana Del Rey, Future, Giorgio Moroder e Justice.

Anitta e The Weeknd fazem parte do cast da Republic Records, empresa da Universal Music Group.

A última passagem de The Weeknd pelo Brasil foi em setembro de 2024, quando ele se apresentou em São Paulo com transmissão ao vivo pelo YouTube. O show alcançou mais de 18 milhões de visualizações, consolidando o artista como um dos nomes mais influentes da música contemporânea.

Com produção da Live Nation, os shows prometem uma experiência audiovisual imersiva, com cenários futuristas, iluminação de última geração e repertório que mistura hits consagrados com faixas do novo álbum.

A expectativa é de que os ingressos se esgotem rapidamente, dada a popularidade dos artistas envolvidos e o histórico de sucesso das turnês anteriores.

