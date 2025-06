Morte de ator de ‘Lilo & Stitch’ aos 46 anos ainda é um mistério David Hekili Kenui Bell morreu na última quinta-feira (12) Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 18/06/2025 - 14h39 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia descarta crime na morte de David Hekili Kenui Bell Divulgação

O Departamento de Polícia do Havaí, nos Estados Unidos, investiga as causas da morte do ator David Hekili Kenui Bell, de 46 anos. Ele pode ser visto atualmente no cinema no live-action de Lilo & Stitch.

Bell morreu em sua casa no Havaí na última quinta-feira (12). A notícia foi divulgada pela irmã do ator em um post nas redes sociais no final de semana.

“Iniciamos um inquérito policial (como é prática padrão) e uma autópsia está sendo agendada para determinar a causa exata da morte. A investigação está em andamento neste momento. Não há suspeita de crime”, disse uma porta-voz da políca à revista People.

Lilo & Stitch estreou no dia 22 de maio e é um sucesso estrondoso de bilheteria. O filme já arrecadou mais de US$ 860 milhões ao redor do mundo.

‌



Bell é creditado no longa como “Grande Cara Havaiano”. As cenas em que ele aparecem fazem referência a um momento clássico da animação do começo dos anos 2000.

Além de Lilo & Stitch, Bell participou também das séries Magnum P.I. e Havaí Cinco-0. As duas também foram gravadas no Havaí. Ele também está no elenco do filme Dupla Perigosa, com Jason Momoa, Dave Bautista e Morena Bacarin, ainda sem data de estreia definida.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.