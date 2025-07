Veteranos salvam ‘Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado’ de ser totalmente sem graça Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. retomam personagens que fizeram sucesso nos anos 90 Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. carregam novo 'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado' nas costas Divulgação/Sony

Ao decidir fazer do novo Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado um whodunit (uma história para saber quem é o assassino), a diretora e roteirista Jennifer Kaytin Robinson quase transformou o filme em um terror insosso. Quase. No longa que estreou nesta quinta-feira (17), ela foi salva pela presença dos veteranos Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr..

Os dois retornam como Julie James e Ray Bronson, sobreviventes dos massacres registrados nos primeiros filmes, lançados em 1997 e 1998. Julie e Ray, agora um ex-casal que se odeia, são envolvidos em uma nova onda de mortes cometidas pelo Pescador, a figura encapuzada que ataca usando ganchos e arpões.

RESUMO DA NOTÍCIA Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. retornam como Julie e Ray em novo filme da franquia.

A trama se baseia em um novo grupo de amigos sendo perseguidos por um assassino, o Pescador.

O filme carece de originalidade e a construção do mistério é fraca, revelando o culpado rapidamente.

A presença dos veteranos acrescenta carisma e alivia a trama, deixando os fãs interessados em uma possível sequência. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A trama do filme bebe muito do original, com um novo grupo de amigos responsável por um acidente de trânsito que terminou em morte. Um ano depois, eles começam a ser perseguidos por aquilo que fizeram no verão passado.

Sem ajuda da polícia local, eles buscam o apoio de Julie e Ray, enquanto investigam quem pode estar atrás da capa.

‌



Se o Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado original já não era grande coisa, essa sequência tardia patina na falta de ideias originais.

A construção do mistério, que muda o coração da franquia, é um dos pontos mais fracos do novo filme. Já fica claro logo na segunda morte quem é o(a) culpado(a) pelos crimes. Por isso, as pistas falsas que são jogadas em seguida parecem meio bobocas.

‌



A presença do Pescador também não ajuda. O personagem tem o carisma de um peixe morto. Ele não causa a sensação de medo que outros assassinos caladões, como Jason Voorhees e Michael Myers, dão no espectador.

Até mesmo o debate sobre culpa, que dá um peso mínimo para o original, aqui parece fora de tom. Enquanto no filme de 1997 o grupinho de jovens atropelou um homem e jogou o corpo dele no mar, tendo que arcar as consequências disso, os protagonistas de 2025 tiveram uma responsabilidade muito lateral sobre o que aconteceu.

‌



Tudo caminhava para que Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado fosse só mais uma versão genérica de slasher, mas ao trazer de volta Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. (e outras participações especiais, que não falaremos aqui para não estragar a surpresa), a diretora Jennifer Kaytin Robinson conseguiu dar um brilho ao filme.

Primeiro, pelo carisma dos atores, super confortáveis em repetir os papéis de quase 30 anos atrás. Depois, e mais importante, por não tratar os personagens antigos com devoção. A gente sente o peso dos anos em Julie e Ray, que lidaram com o trauma de maneiras bem diferentes.

Assim, no terço final, quando eles finalmente ganham mais tempo de tela, o filme melhora muito. Não chega exatamente a empolgar, mas deixa o fã da franquia interessado na possível sequência que é indicada na cena pós-crédito.

