‘É hora de morfar’: veja como estão hoje os atores de Power Rangers, 30 anos após a estreia no Brasil

Em 1995, Mighty Morphin Power Rangers estreava no Brasil e virava febre entre crianças Reprodução

Power Rangers é uma daquelas franquias de super-heróis mais marcantes dos anos 1990. Quem não se lembra da inesquecível frase: “É hora de morfar!”?

Com lutas explosivas, robôs gigantes e vilões caricatos, a série infanto-juvenil rapidamente se transformou em um fenômeno mundial, e o Brasil, claro, não ficou de fora.

O projeto nasceu em 1993, nos Estados Unidos, quando o produtor Haim Saban decidiu adaptar cenas de combate da série do gênero Super Sentai, que já fazia sucesso no Japão desde os anos 70.

O resultado foi Mighty Morphin Power Rangers, que combinava cenas de ação japonesas com atores norte-americanos que formavam um grupo de adolescentes com garra, convocados por Zordon para se transformarem em heróis e defender a ‘Alameda dos Anjos’ das ameaças da feiticeira Rita Repulsa e de seus aliados.

‌



Na estreia em 1994, o sucesso foi instantâneo. As roupas coloridas e vibrantes, as frases de efeito, os golpes de artes marciais e as batalhas com os lendários dinozords e o poderoso megazord logo conquistaram crianças e adolescentes, impulsionando o lançamento de filmes e a venda de brinquedos, álbuns de figurinhas e uma enxurrada de produtos licenciados nos Estados Unidos.

A chegada ao Brasil

No Brasil, os Power Rangers estrearam na TV aberta somente em 1995 e rapidamente se tornaram mania nacional. Mochilas, lancheiras, álbuns, bonecos e até fantasias de aniversário logo fizeram parte do nosso cotidiano. Eu mesmo tive um bonequinho do ranger vermelho.

‌



Eu (à direita), com meu Ranger Vermelho, e meu irmão Vinicius com o Ranger Azul, curtindo a febre dos Power Rangers em 1995 arquivo pessoal/Renato Fontes

Além disso, a dupla Sandy & Junior surfou nessa onda de sucesso e lançou o hit “O Universo Precisa de Vocês”. Relembre esse clássico no saudoso programa Especial Sertanejo, exibido em 1995 pela RECORD:

E os nomes Jason (ranger vermelho), Kimberly (ranger rosa), Zack (ranger preto), Billy (ranger azul), Trini (ranger amarelo) e, posteriormente, Tommy (ranger verde/branco) ficaram gravados para sempre na nossa memória, assim como a dupla de valentões atrapalhados Bulk e Skull.

‌



Legado de Power Rangers

Mesmo após a saída do elenco original, a franquia seguiu firme, reinventando-se com novos times e temporadas (30 no total), algumas mais marcantes, outras nem tanto. Ainda assim, Power Rangers preserva sua força nostálgica e continua conquistando novas gerações até hoje.

Passados 30 anos da estreia no Brasil, como será que estão os atores da primeira temporada “Power Ranger Mighty Morphin”? O blog Do Meu Tempo te mostra agora.

Mighty Morphin Power Rangers: antes e depois

Jason (Ranger Vermelho)

O ator Austin St. John interpretou Jason, o Ranger Vermelho, em Mighty Morphin Power Rangers Reprodução/Redes Sociais

O líder do grupo Jason foi vivido pelo ator Austin St. John, que tinha apenas 21 anos quando trouxe energia e determinação à tela. Hoje, ele tem 50 anos, mas continua lembrado com carinho pelos fãs.

Kimberly (Ranger Rosa)

A atriz Amy Jo Johnson interpretou Kimberly, a Ranger Rosa, em Mighty Morphin Power Rangers Reprodução/Redes Sociais

Amy Jo Johnson deu vida à elegante e corajosa Kimberly, também aos 23 anos. Hoje, aos 54, seu legado como a Ranger Rosa continua vivo no coração dos fãs.

Zack (Ranger Preto)

O ator Walter Jones interpretou Zack, o Ranger Preto, em Mighty Morphin Power Rangers Reprodução/Redes Sociais

Walter Jones interpretou o divertido e cheio de estilo Zack aos 23 anos. Hoje, aos 54, sua performance permanece marcada na memória de quem cresceu com vendo a série.

Billy (Ranger Azul)

O ator David Yost interpretou Billy, o Ranger Azul, em Mighty Morphin Power Rangers Reprodução/Redes Sociais

David Yost, com 24 anos, encantou como o inteligente e sensível Billy. Aos 56 anos, ele ainda é lembrado pelo papel que marcou toda uma geração.

Trini (Ranger Amarela)

A atriz Thuy Trang, que interpretou Trini, a Ranger Amarela em Mighty Morphin Power Rangers, morreu em 2001, aos 27 anos Reprodução/Redes Sociais

Thuy Trang interpretou a destemida Trini aos 20 anos. Sua vida foi interrompida em 2001, aos 27, após um trágico acidente de carro nos Estados Unidos, mas sua presença e coragem permanecem inesquecíveis.

Tommy (Ranger Verde/Ranger Branco)

O ator Jason David Frank, que interpretou Tommy, primeiro como o Ranger Verde e depois como o Ranger Branco, morreu em 2022, aos 49 anos Reprodução/Redes Sociais

Jason David Frank tinha 20 anos quando conquistou os fãs ao viver Tommy, que começou como vilão e acabou se tornando o líder dos Power Rangers nas temporadas seguintes. Além da atuação, seguiu carreira como lutador de MMA. Infelizmente, nos deixou em 2022, aos 49 anos.

Zordon

Ator David J. Fielding viveu Zordon em Mighty Morphin Power Rangers Reprodução/Redes Sociais

O ator David J. Fielding tinha 30 anos quando viveu Zordon, o mentor dos Power Rangers. Ele era um sábio interdimensional que ficou preso em um tubo de energia na base conhecida como Centro de Comando. David tem hoje 62 anos.

Rita Repulsa

Atriz japonesa Machiko Soga viveu a inesquecível vilã Rita Repulsa em Mighty Morphin Power Rangers Reprodução

Machiko Soga tinha 55 anos quando interpretou a vilã Rita Repulsa na primeira temporada de Power Rangers. Infelizmente, a atriz japonesa morreu em 2006, aos 68 anos, após uma batalha contra um câncer no pâncreas.

Bulk e Skull

Paul Schrier e Jason Narvy deram vida à dupla encrenqueira e atrapalhada Bulk e Skull em Mighty Morphin Power Rangers Reprodução/Redes Sociais

Bulk (Paul Schrier), então com 23 anos, e Skull (Jason Narvy), de 19, formavam a dupla de encrenqueiros da escola de Alameda dos Anjos. Sempre entre trapalhadas e planos atrapalhados para descobrir a identidade dos Rangers, garantiam boas risadas ao público e até aos heróis. Hoje, Paul tem 55 anos e Jason, 51.

