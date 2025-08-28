Lembra do Rafa de ‘Chiquititas’? Hoje Felipe Chammas voa alto como comissário de voo Há 18 anos, ex-ator mirim deixou a TV para seguir carreira na aviação; veja como ele está atualmente! Do Meu Tempo|Renato FontesOpens in new window 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

À esquerda, Felipe Chammas aos 13 anos como Rafa em Chiquititas; à direita, aos 41, como comissário de bordo Montagem TV Chiquititas e R7/Instagram/Felipe Chammas

Quem aí se lembra do Rafa de Chiquititas? O personagem foi interpretado por Felipe Chammas, à época com 13 anos, na primeira versão da novela infanto-juvenil, gravada na Argentina e exibida pelo SBT entre 1997 e 2001.

Após deixar a carreira artística, Chammas embarcou, há 18 anos, literalmente em uma nova profissão: a de comissário de voo de uma grande companhia aérea.

Para quem já encontrou Felipe Chammas pessoalmente a bordo de algum avião, talvez nem tenha reconhecido, pois hoje ele tem um visual totalmente diferente daquela época.

Atualmente com 41 anos, o eterno Rafa abriu o coração ao blog Do Meu Tempo para relembrar a época de “chiquitito” e compartilhar como é viver entre memórias da infância e histórias pelos ares.

‌



Fãs no aeroporto

Demoramos um certo tempo para ter essa dimensão. Vivíamos lá (na Argentina) e tínhamos uma vida totalmente normal: íamos à escola e, depois, às gravações. Começamos a ter noção da grandeza da novela (Chiquititas) quando viemos ao Brasil gravar um programa e os fãs já nos esperavam no aeroporto.

Travessuras no camarim

Lembro que, no camarim, eu aprontava bastante: colocava coisas nas tomadas para sobrecarregar o circuito e apagar as luzes.

‌



“Vestido rasgou”

A cena que mais me lembro é quando Ernestina (personagem vivida pela atriz Magali Biff) ia entrar na cozinha para nos dar uma bela bronca e, ao passar pela porta, o vestido dela enroscou na maçaneta e abriu praticamente todo. Nós rimos até chorar, inclusive ela.

Despedida de Rafa

Foi um acontecimento natural. Vamos crescendo, amadurecendo e procurando novos desafios.

‌



Carreira artística pós-Chiquititas

Pensei sim (seguir na carreira artística). Inclusive, tentei até os 20 anos, mas, como não surgiram mais propostas ou testes, acabei deixando de lado.

Tatuagem de Chiquitito

Acontece raramente, mas acontece (de ser reconhecido), principalmente por que tenho uma tatuagem no braço direito escrito ‘Chiquitito’.

Carreira na aviação

Felipe Chammas trabalha há 18 anos como comissário de voo arquivo pessoal

Na época de Chiquititas, uma mulher foi morar na Argentina para estudar espanhol e fez muita amizade com a minha mãe. Quando voltamos, ela sempre me ligava perguntando o que eu estava fazendo da vida e dizia para eu fazer o curso, que eu iria gostar e que era uma bela carreira. Acabei me apaixonando pela aviação e já estou há 18 anos nela.

Semelhanças entre ser ator e ser comissário

Todo dia também é uma atuação. Mesmo não estando bem às vezes, precisamos atender e transmitir segurança aos nossos passageiros, sendo sempre cordiais, simpáticos e atenciosos com eles.

Voo marcante

São 18 anos de voo, mas acredito que um dos mais marcantes foi uma viagem ao Chile, em uma época em que eu ainda não participava dos voos internacionais. Fui acionado para essa viagem de última hora.

Um recado do presente para o passado de Felipe Chammas

Diria para ele não sair da novela, pois todo nosso destino poderia ter sido outro.

O que faz o coração bater mais forte quando a lembrança é dos anos 90

Passei uma época muito boa com minha mãe, que hoje já não está mais presente. Tivemos uma conexão ainda mais forte e aproveitamos muito nossa convivência.

Chiquititas moldou o Felipe de hoje?

Com toda e absoluta certeza. Foi uma grande experiência de vida.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.