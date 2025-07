Morango do Amor? Confira 5 doces que foram febre nos anos 80 e 90 e deixaram saudades Algumas guloseimas são vendidas até hoje Do Meu Tempo|Renato FontesOpens in new window 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 ) twitter

Pirulito chupetinha e suquinho de feira são algumas guloseimas que marcaram época montagem Portal R7/reprodução/internet

O Morango do Amor virou a nova sensação no Brasil. Inspirado no sucesso da tradicional maçã do amor, esse doce, que traz morangos cobertos com massa de leite em pó e uma calda de caramelo, explodiu nas redes sociais e virou tema de memes por todo o país.

E já que o assunto é doce, que tal relembrar cinco doces que foram febre entre os anos 1980 e 1990 e marcaram gerações? O blog Do Meu Tempo preparou uma relação nostálgica bem gostosa. Confira!

1 - Pirulito chupetinha

Pirulito chupetinha feito de caramelo reprodução/internet

Clássico absoluto dos anos 80 e 90, o pirulito chupetinha marcou gerações com seu formato divertido de chupeta e sabor inconfundível. Era vendido em saquinho transparente e vinha em cores vibrantes, como vermelho, amarelo e verde.

2 - Suquinho de Feira

Suquinho de feira era vendido em feiras livres reprodução/internet

Um dos maiores sucessos entre as crianças era o suquinho vendido em embalagens plásticas com formatos criativos, como carrinho, celular, bonequinho ou até bichinhos.

O líquido colorido nem sempre tinha gosto definido, mas o que importava era a diversão. Depois de beber, ainda dava para guardar o potinho e brincar, colecionando os diferentes modelos.

Era presença certa nas feiras livres, barracas de doce ou vendedores ambulantes, marcando a infância de quem viveu essa época.

3 - Bala Soft

balas soft reprodução/internet

A Bala Soft foi um verdadeiro clássico dos anos 80 e 90. Pequena, colorida e com sabor intenso, ela vinha em embalagens simples, mas conquistava pelo gosto adocicado.

Apesar de deliciosa, ficou conhecida também pelo perigo: seu formato redondo e liso fazia com que muitas crianças engasgassem, o que levou a marca a sair do mercado por um tempo.

Mesmo com esse histórico, a bala deixou saudade em quem viveu essa época e lembra do sabor marcante de uva, laranja, morango e outros.

4 - Arrozinho doce em flocos

Arrozinho doce vinha até com anel reprodução/internet

Feito com pequenos flocos de arroz cobertos por uma camada doce, esse arrozinho conquistava as crianças pelo sabor simples, porém delicioso. De quebra, ainda vinha com um anel amarrado na ponta do saquinho.

5 - Chocolate Guarda-Chuva

Chocolate guarda chuva era popular nas festas infantis reprodução/internet

O chocolate Guarda-Chuva fazia sucesso não só pelo sabor, mas também pelo formato divertido: um pequeno guarda-chuva embrulhado em papel colorido metalizado, que parecia um brinquedo.

Era comum encontrá-lo em festas infantis, sacolinhas surpresa ou no balcão da mercearia, sempre chamando atenção pelo visual.

Apesar de simples e com um chocolate mais “açucarado”, ele marcou gerações e até hoje desperta memórias de infância.

