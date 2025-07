Alane Dias consola Francisco Gil após morte de Preta Gil: ‘Nunca vou largar sua mão’ Cantora faleceu no último domingo (20), vítima de um câncer no intestino Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/07/2025 - 10h35 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h35 ) twitter

Alane Dias apoiou Francisco Gil após morte de Preta Gil Reprodução/Instagram/@alane/@franciscogil

Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, está enfrentando um dos períodos mais dolorosos da sua vida após a morte da mãe, no último domingo (20). E, claro, quem demonstrou apoio foi Alane Dias, que está namorando o cantor.

A bailarina usou as redes sociais para consolar publicamente o namorado, na noite de terça-feira (22), e mostrou que está firme e forte ao lado dele nesse luto. 🖤

“Que você encontre infinitas novas formas de sentir o amor e o colo dela dentro de você, meu amor. A luz dela vai te iluminar para o resto da vida. Eu te amo e nunca vou largar sua mão”, escreveu Alane, nos comentários da publicação de Francisco.

RESUMO DA NOTÍCIA Alane Dias consolou Francisco Gil após a morte de sua mãe, Preta Gil, no último domingo (20).

A cantora faleceu vítima de câncer no intestino e estava em tratamento em Nova York.

Francisco compartilhou uma homenagem emocionada à mãe nas redes sociais.

O velório de Preta Gil será aberto ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (25). Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No Instagram, o cantor — que é integrante da banda Os Gilsons e neto de Gilberto Gil — compartilhou algumas fotos ao lado da mãe, tiradas nos últimos dias de vida dela. A homenagem foi de cortar o coração. 💔

‌



“Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. você segurava minha mão com força… e eu sem entender de onde você tava tirando aquela força. já faz muito tempo que venho tentando entender de onde vem essa sua força toda… e agora entendo. o motor da sua vida sempre foi amar e amar sempre foi o seu maior dom”, desabafou Francisco.

Vale lembrar que a cantora foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 e, nos últimos meses, estava em Nova York fazendo um tratamento experimental. Infelizmente, ela passou mal enquanto se preparava para voltar ao Brasil e não resistiu.

‌



O corpo de Preta será velado nesta sexta-feira (25), em cerimônia aberta ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Veja o post de Francisco Gil na íntegra:

