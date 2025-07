Buzeira causa revolta ao pegar joias e relógios de amigos no próprio casamento e faturar mais de R$ 10 milhões Influenciador deixou os convidados indignados após transformar a brincadeira da gravata em um verdadeiro ‘arrastão de luxo’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/07/2025 - 11h53 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Buzeira revoltou convidados ao fazer brincadeira da gravata e levar itens de luxo Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial

Olha a confusão! O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, está no centro de uma verdadeira polêmica nas redes sociais após sua festa de casamento milionária com Hillary Yamashiro, realizada no último sábado (12).

O evento, que reuniu ricos, famosos e anônimos ostentando até o último cordão de ouro, terminou com um verdadeiro climão! 😳

RESUMO DA NOTÍCIA Buzeira, influenciador digital, gerou polêmica ao arrecadar mais de R$ 10 milhões em joias e relógios durante seu casamento.

A festa, que reuniu convidados ricos e famosos, incluiu uma brincadeira de gravata não convencional, onde itens de valor foram confiscados.

Os convidados ficaram revoltados com a atitude de Buzeira, que não devolveu os itens após a "brincadeira".

A situação repercutiu nas redes sociais, com críticas e defesas, enquanto Buzeira postou despreocupadamente sobre seus "presentes de casamento". Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Durante a celebração, Buzeira e os amigos decidiram resgatar a famosa brincadeira da gravata — mas com um toque nada tradicional.

Como ninguém ali anda com dinheiro vivo e não tinha maquininha de cartão, o pessoal resolveu inovar: começaram a tirar o que tivessem no corpo mesmo. Resultado? Lá se foram joias, relógios de luxo, correntes de ouro e até pulseiras de centenas de milhares de reais!

‌



A brincadeira rendeu tanto que, segundo relatos, Buzeira arrecadou mais de R$ 10 milhões em “presentes” durante a farra.

Só que o que era para divertir acabou gerando revolta entre os convidados. Isso porque o influenciador não devolveu nada depois da brincadeira e levou tudo para casa, como se fosse lembrancinha de casamento.

‌



O influenciador Hytalo Santos foi um dos primeiros a se manifestar, indignado com o prejuízo: “Brincadeira é só quando todo mundo brinca, eu não estava afim de brincar. Eu simplesmente perdi uma pulseira de 250 mil.”

O youtuber Mau Mau ZK também não poupou críticas e quer seu relógio de volta: “Hoje, eu nem dormi pensando naquele Rolex que me tomaram ontem, rapaziada. Que safadeza. Eu quero o meu Rolex de volta. E eu não estou brincando.”

‌



A história ganhou tanta repercussão que até Carlinhos Maia resolveu dar aquela alfinetada: “Vá devolver, vá! Peça doação aos ricos e vamos doar para a sua comunidade. Aí sim eu vou com você!”

Por outro lado, teve quem saísse em defesa de Buzeira. O funkeiro Oruam debochou da choradeira e disparou no X (antigo Twitter): “Vários na net fica em mol ostentação mas perde um Rolex fica reclamando eu falo 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣”. E ainda completou: “Tá duro dorme 🤣🤣”

Sem se abalar, Buzeira fez ainda um post debochado no Instagram, exibindo as joias arrecadadas: “Feliz no simples meus presentes de casamento ♥️”

Ele não deixou claro se vai devolver os itens dos convidados, mas mandou esse recado: “Festa de milionário, vocês acharam que ia ser uma gravata normal. Tiveram alguns que a gente nem precisou pedir, já deram Rolex, granada, colar de ouro, o John Vlogs deu logo um Rolex de diamante. Só Hytalo lá que saiu correndo e se trancou no banheiro, ficou com medo e sumiu da festa, não tá acostumado com a periferia, favelado quando ganha dinheiro é assim mesmo.”

Agora fica a dúvida: é lembrança de casamento ou caso de polícia? 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.