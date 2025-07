Dona Ruth teria exigido US$ 500 mil de seguro e diz que vida de Marília Mendonça era mais ‘importante’ Seguro pagaria US$ 200 mil para famílias das vítimas, mas Dona Ruth pediu por metade do valor total; defesa nega e diz que acusações são falsas. Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/07/2025 - 10h16 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h09 ) twitter

Valor de seguro seria distribuído igualmente entre familiares das vítimas do acidente Reprodução/Instagram/@donaruthoficial

Vazou a notícia de que a mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, teria exigido que o pagamento do seguro das vítimas do acidente de avião que causou a morte da filha dela e de outras cinco pessoas fosse feito de forma desigual.

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin e o site Bahia Notícias, o valor de mais de US$ 200 mil (aproximadamente, 1 milhão de reais) de seguro para cada passageiro foi pago por uma empresa responsável pela locação do avião particular, e o valor seria distribuído entre os familiares das vítimas.

Ao tomar conhecimento do total de US$ 1 milhão (aproximadamente, R$ 5 milhões), Dona Ruth chamou os familiares e exigiu metade do valor, ou seja, US$ 500 mil (aproximadamente, R$ 2,7 milhões de reais), dizendo que a vida de Marília era mais importante.

Em conversa com o Bahia Notícias, o pai de Henrique Ribeiro, George Freitas, contou que o acordo foi firmado de maneira extrajudicial com Ruth, por meio de advogados. Segundo Freitas, os familiares das vítimas ficaram com receio que o seguro demorasse a ser recebido, caso o assunto fosse levado para a Justiça.

‌



A defesa de Dona Ruth afirmou que as acusações são “inverídicas” e que “nenhum centavo” teria ficado com ela. O advogado diz também que houve um acordo entre as partes e o dinheiro foi para o neto, filho de Marília.

