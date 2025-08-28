Faustão recebe alta do hospital e segue tratamento em casa Apresentador vai continuar cuidados com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 11h06 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein após mais de três meses internado.

O apresentador está clinicamente bem, com bom funcionamento dos órgãos transplantados.

Ele seguirá tratamento em casa com imunossupressores e acompanhamento médico regular.

Faustão enfrentou um quadro delicado de saúde, incluindo transplantes de fígado e rim após infecção grave. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Faustão recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein Reprodução/Record TV

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (28) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após mais de três meses de internação.

De acordo com boletim médico divulgado pela equipe que o acompanha, Faustão está bem clinicamente e com bom funcionamento dos órgãos transplantados.

Ainda segundo o comunicado, ele seguirá agora com o tratamento em casa, utilizando imunossupressores (para evitar rejeição dos órgãos) e passando por acompanhamento médico regular.

Faustão enfrentou um período delicado de saúde desde 21 de maio, quando deu entrada no hospital com uma infecção bacteriana grave, que evoluiu para um quadro de sepse. Durante esse tempo, passou por tratamento intensivo, com controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional.

‌



No início deste mês, o apresentador foi submetido a dois transplantes: o fígado foi transplantado no dia 6 de agosto, e o rim, no dia seguinte, ambos provenientes do mesmo doador compatível. Após as cirurgias, ele permaneceu na UTI até o dia 13 de agosto, quando foi transferido para um apartamento do hospital para seguir a recuperação.

Veja a nota na íntegra:

‌



São Paulo, 28 de agosto de 2025 – Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular.

Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista do Einstein Hospital Israelita

‌



Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Einstein Hospital Israelita

Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático do Einstein Hospital Israelita

Dr. Eliezer Silva, diretor-executivo de sistemas de saúde do Einstein Hospital Israelita

