Gaby Amarantos rebate críticas após perder 35 kg e comemorar manequim 36: 'Mudei de opinião' Fãs da cantora, que sempre foi contra padrões estéticos, a chamaram de hipócrita após ela comemorar emagrecimento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/05/2025 - 14h24 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h24 )

A cantora Gaby Amarantos, que sempre foi contra seguir padrões estéticos e a imposição pela magreza, agora emagreceu 35 quilos e comemorou nas redes sociais que chegou ao manequim 36 e está pesando 60 quilos.

Agora, alguns seguidores estão chamando a artista de hipócrita por, antigamente, dizer que estava feliz com seu corpo e criticar processos de emagrecimento milagrosos, e agora divulgar que está magra.

“Tá bonita? Tá. Tá feliz? Muito. Mas como influenciadora, será q esse tipo de postagem é bacana? Sinceramente, refletindo aqui”, comentou uma pessoa. “Mano, qual o ponto de levantar a bandeira de corpos reais por tanto tempo e de repente virar essa bandeirada toda pra corpos magros e números pequenos?”, escreveu outra. “Você acabou te postar algo que você sempre pregou que não acreditava... É a internet é um mundo de mentiras mesmo. Deixando de te seguir em 3, 2, 1.”, disparou uma terceira.

Gaby Amarantos se pronunciou

Nos stories do Instagram, a cantora falou sobre o assunto e afirmou: “Eu não vou deixar de postar as minhas vitórias por causa de ninguém, porque eu não acho justo comigo. E sim, mudei de opinião. É óbvio que mudei de opinião a partir do momento que aquele corpo começou a me fazer mal, começou a me impedir de fazer várias coisas”.

No entanto, a artista disse que isso não quer dizer que ela não gostava do corpo que eu tinha antes. “Eu só estou muito mais leve, muito mais. Eu não vou não ser hipócrita. É claro que eu estou muito melhor agora. Não quero aqui parecer que agora, por conta desse surto de emagrecimento geral, as canetinhas, tudo que está rolando...”

Segundo Gaby, ela emagreceu porque sentiu que isso ia ser bom para a saúde dela e, por conta disso, mexeu muito com a autoestima. “Enquanto tinha meu corpo anterior, e enquanto ele me possibilitava fazer tudo que eu queria, eu estava muito feliz com ele. Gente, eu me achava tão linda quanto. Não é porque agora eu estou melhor, porque agora eu estou mais bonita... Eu me achava gata antes, eu me acho linda, maravilhosa, gostosa, gata agora”, completou.

Ela explica que a diferença da mobilidade e da disposição é “surreal” e ela deseja “poder gritar” isso para todas as pessoas. “E quero poder dizer para as pessoas que o importante é a gente ter coragem de fazer as mudanças que a gente acha que tem que fazer e não ficar preso na opinião dos outros, porque eu fiquei muito tempo com medo de mudar.”

Gaby Amaranto finalizou ao relatar que está muito orgulhosa de ter tido essa coragem. “Óbvio que eu tenho dinheiro, óbvio que eu tenho estrutura. Tem muita gente me apoiando, sim. Mas tem muita gente que tem tudo isso e mesmo assim não consegue. Só eu sei o quanto eu tô disciplinada. Eu consegui ter realmente os resultados que eu tô tendo agora porque as tecnologias evoluíram, tem mais acessos. E tô muito feliz de poder ter o privilégio de prover por mim, de poder me inspirar também pra realizar essa mudança e poder inspirar vocês. Então, muito, muito, muito obrigada. Vamos que vamos!”,

