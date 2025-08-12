Giovana Cordeiro revela que ficou um ano sem sobrancelha e fez transplante: ‘Fiquei calva’ Atriz contou perrengue de beleza inusitado nas redes e surpreendeu os seguidores Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/08/2025 - 17h10 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h10 ) twitter

Giovana Cordeiro perdeu todos os pelos de uma sobrancelha Reprodução/Instagram/@cordeirogi

Giovana Cordeiro abriu o jogo com seus seguidores, na última segunda-feira (11), e revelou um perrengue de beleza que ninguém imaginava!

A atriz contou que perdeu todos os pelos de uma sobrancelha após misturar dois produtos químicos sem saber que não eram compatíveis.

“Eu perdi todos os pelos da minha sobrancelha. Eu fiquei calva de apenas uma sobrancelha, sério, meu Deus, é tão doido. Misturei uma química com outra química, que claramente não era compatível, mas eu não sabia e aí o que aconteceu? Minha sobrancelha foi de arrasta. E aí a bicha nunca mais voltou”, contou.

O drama, segundo ela, durou bem mais do que esperava:

‌



“Desde que ela começou a cair, até o momento que recuperei, foi um ano. Um ano sem sobrancelha, amor. Eu tentei o microagulhamento para estimular o crescimento, tentei o uso de minoxidil. Aí crescia um pelinho tímido, fraquinho. Eu usava tanta maquiagem, afinal de contas, eu me maquio quase todos os dias para trabalhar. E aí o pelo não dava conta de criar resistência e ele caía”, relembrou.

Mas o final foi feliz! A atriz descobriu um procedimento que mudou tudo:

‌



“Eu descobri que existe transplante de sobrancelha. Você sabia disso? É igual ao de cabelo. Eu precisei tirar um tufo de cabelo aqui atrás e implantar fio a fio na minha sobrancelha. Olha a perfeição deste trabalho. Podem admirar, podem admirar, porque eu tô muito feliz que eu tenho pelos de verdade na sobrancelha”, comemorou.

Veja o vídeo de Giovana Cordeiro:

