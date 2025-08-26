Hytalo Santos e Euro serão transferidos para prisão na Paraíba em meio a escândalo com menores Dupla é investigada por exploração sexual, trabalho infantil e tráfico humano após denúncias de conteúdos nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/08/2025 - 11h45 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h45 ) twitter

Hytalo Santos e Israel Vicente vão ser transferidos para uma prisão na Paraíba Divulgação/Polícia Civil da Paraíba - 15.8.2025

Hytalo Santos e o companheiro, Israel Vicente, conhecido como Euro, vão ser transferidos de São Paulo para uma prisão em João Pessoa, na Paraíba. A mudança foi determinada pela Justiça paraibana, mas ainda não tem data certa para acontecer.

Segundo documentos anexados nesta terça-feira (26) ao processo de remoção no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a transferência será feita de avião, podendo ser pela Força Aérea Brasileira (FAB) ou voo comercial. A operação está sendo organizada pelas autoridades dos dois estados, que ainda estudam como será feita a escolta, já que o caso ganhou grande repercussão.

Os dois foram presos no dia 15 de agosto em Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde estavam escondidos após deixarem uma mansão em Cajazeiras (PB), local onde gravavam vídeos com menores de 18 anos. Três dias depois, foram levados ao CDP 1 de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, onde seguem detidos.

O escândalo veio à tona após o youtuber Felca publicar um vídeo acusando o casal de adultizar crianças e adolescentes em conteúdos nas redes sociais. A denúncia acendeu o alerta das autoridades, e foi o estopim para a prisão preventiva dos dois.

Hytalo e Euro já estavam sendo investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por crimes como exploração sexual de menores, trabalho infantil e tráfico humano. A Justiça entendeu que as prisões eram necessárias, principalmente porque, segundo a acusação, os dois planejavam fugir do país após a denúncia viralizar.

Para piorar a situação dos influenciadores, a Justiça mandou suspender todas as contas deles e dos menores nas redes sociais, onde eles acumulavam milhões de seguidores.

A defesa nega todas as acusações e afirma que “os clientes são inocentes”. Mas o STJ, a Justiça de São Paulo e a da Paraíba já rejeitaram os pedidos para que Hytalo e Euro respondessem em liberdade. Também foi negado o pedido para que fossem enviados para a penitenciária de Tremembé (SP), considerada mais segura.

Agora, o próximo destino dos dois será a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa.

E a novela ainda está longe do fim...

