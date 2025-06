Sete anos sem beijo! Joelma surpreende ao contar que está solteira e plena: “Nunca fui tão feliz” Cantora diz que não sente falta de relacionamento amoroso após fim com Ximbinha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/06/2025 - 13h18 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h20 ) twitter

Joelma revela que está há 7 anos sem beijar na boca: "Nunca fui tão feliz" Reprodução Instagram

A cantora Joelma surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação sincera sobre sua vida amorosa: está há sete anos sem beijar na boca. Desde o fim do casamento com Ximbinha, em 2015, após 18 anos juntos, a artista garante que não se envolveu com mais ninguém — com exceção de um breve namoro com um rapaz chamado Alessandro, que não durou muito.

Em entrevista recente, Joelma contou que valoriza a paz e a simplicidade da nova fase de sua vida. Aos 50 anos, a cantora afirma estar vivendo um momento de plenitude e que não sente falta de um relacionamento amoroso: “Nunca fui tão feliz”.

Focada na carreira musical, Joelma tem se mantido distante dos holofotes quando o assunto é vida pessoal — algo bem diferente da época em que formava o casal mais famoso do ritmo calypso com Ximbinha.

Enquanto isso, o ex-marido segue casado com Karen Kethlen, apontada na época como o suposto pivô da separação. Nas redes sociais, fãs mais ácidos brincam dizendo que “Ximbica jogou praga” em Joelma — mas, pelo visto, ela não está nem aí.

