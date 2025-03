Legista diz que Gene Hackman ou a mulher podem ter morrido de ‘síndrome do coração partido’ Disfunção cardíaca costuma ocorrer após um evento emocional ou fisicamente traumático Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/03/2025 - 10h23 (Atualizado em 07/03/2025 - 10h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Causa da morte de Gene Hackman e da mulher ainda não foi revelada Reprodução - via Notícias ao Minuto

A morte do ator Gene Hackman, de 95 anos, e de sua mulher, Betsy Arakawa, de 64 anos, ainda é um mistério. O casal foi encontrado sem vida em cômodos separados da casa que dividiam em Santa Fé, Novo México (EUA), no dia 26 de fevereiro. No entanto, acredita-se que tenham morrido dias ou até semanas antes.

Em meio às teorias que surgiram sobre o assunto, está a possibilidade de um dos dois ter morrido vítima da “síndrome do coração partido”. A hipótese foi levantada pelo legista-chefe James Gill, que não está envolvido na investigação sobre a morte do casal.

Em entrevista à revista People, o patologista, que trabalha para o Instituto Médico-Legal de Connecticut, afirmou que duas mortes naturais quase ao mesmo tempo indicam que uma delas pode ter sido resultado desta disfunção cardíaca.

“De repente, encontrar seu ente querido morto no chão pode aumentar a sua adrenalina e estimular o seu coração a bater mais rápido, e isso pode colocar seu coração em um ritmo irregular”, explicou Gill.

‌



O legista observou que as pessoas podem “ficar totalmente apáticas” e até mesmo tomar decisões precipitadas em relação à sua própria segurança após um incidente tão traumático.

No entanto, ele reforçou que a autópsia e o teste toxicológico são necessários para fazer essa determinação. “Caso contrário, é especulação neste momento”, afirmou.

‌



O corpo de Gene Hackman foi encontrado perto da cozinha, com seus óculos jogados para longe, o que levou as autoridades a acreditarem que ele pode ter caído. Já Betsy Arakawa estava caída no chão do banheiro em estado de decomposição, com “inchaço no rosto e mumificação nas mãos e pés”, além de ter remédios prescritos espalhados.

Segundo a Jefferson Health, a “síndrome do coração partido”, também chamada de cardiomiopatia induzida por estresse ou síndrome de Takotsubo, geralmente ocorre após um evento emocional ou fisicamente traumático, incluindo a perda de um ente querido.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.