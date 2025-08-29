MC Poze do Rodo rebate críticas por ‘falta de lealdade’ a Oruam Funkeiro foi cobrado por não repetir gesto do amigo preso e fez desabafo nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/08/2025 - 10h40 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h40 ) twitter

MC Poze do Rodo se revoltou com cobranças sobre Oruam Reprodução/Instagram/@pozevidalouca

MC Poze do Rodo não gostou nem um pouco de ver comentários nas redes sociais dizendo que ele não estaria sendo leal ao amigo Oruam, que está preso desde 22 de julho. 💥

Para quem não lembra, Oruam chegou até a subir em cima de um ônibus em frente ao presídio pedindo liberdade para Poze, quando o funkeiro foi preso por cinco dias em junho. Agora que a situação se inverteu, os internautas estão comparando as atitudes dos dois.

Poze, no entanto, não deixou barato! Pelas redes sociais, o ele fez um desabafo cheio de indiretas:

“Não devo provar nada para p**o nenhum. Quem vai lutar por nós aqui fora? Vocês viram como é quando passam uns dias. Não irei fazer loucura, até porque o pedido foi para recuar... para quem acha que nós temos força e não estamos sabendo usar, entra em contato para nos orientar, porque cada fala errada vira contra nós, e se eu parar para falar, sabe como é!”, disparou.

‌



O funkeiro ainda reforçou que está mais quietinho por ordens “superiores”, viu? E deixou no ar que pode ser preso de novo se “fizer barulho” demais:

“Repito: a ordem veio de cima para não fazer fuzuê. Quem tá pedindo para eu ir lá e subir em ônibus está na maldade e querendo ver nós dois lá porque sabe muito bem da minha situação”, explicou o cantor.

‌



E ele não parou por aí! Agora com cinco filhos, Poze disse que a fase de “fazer loucura” ficou no passado:

“Se fosse 2019, eu estaria por aí fazendo loucura, mas agora tenho cinco filhos. É muita responsabilidade. Quando meus filhos crescerem, quero que sintam orgulho do que me tornei, não vergonha. Eu ajo com a mente. Época de agir na emoção, sem pensar, já passou”, refletiu.

‌



👀 Vale lembrar que MC Poze já teve envolvimento com o tráfico de drogas, antes da fama, e chegou a fazer postagens com armas nas redes. Ele foi preso em junho por apologia ao crime, mas afirma que largou tudo isso quando sua primeira filha nasceu, em 2019.

