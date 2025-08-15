Perícia aponta que assinaturas no testamento de Cid Moreira são falsas Filhos questionam validade do documento e acusam madrasta de manipular patrimônio milionário do apresentador Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/08/2025 - 15h04 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h04 ) twitter

Assinaturas no testamento de Cid Moreira seriam falsas Reprodução/Instagram/@ocidmoreira

A novela sobre a herança de Cid Moreira ganhou um capítulo bombástico! O apresentador deixou um testamento que deserdava os filhos, Roger e Rodrigo, e destinava toda a fortuna para a viúva, Fátima Sampaio.

Desconfiados, os filhos recorreram à Justiça para tentar anular o documento e acusam a madrasta de usufruir do patrimônio de forma indevida. Segundo eles, Fátima teria vendido 11 dos 18 imóveis de Cid, transferido R$ 40 milhões para o exterior e até mantido o ex-âncora do Jornal Nacional em cárcere privado. Os filhos chegaram a solicitar na Justiça a interdição do pai, que faleceu no ano passado.

Agora, um laudo pericial pode virar o jogo. Contratado pelos filhos, o perito grafotécnico Cláudio da Silva Cordeiro analisou o testamento e atestou: as assinaturas seriam falsas.

A conclusão do documento, anexado nesta semana ao processo, afirma que os traços apresentam padrões gráficos compatíveis com grafismo senil e debilitado.

O laudo aponta também que as assinaturas apresentam tremores e oscilações não naturais, condizentes com idade avançada — Cid tinha 96 anos na época —, quadro neurológico degenerativo ou até mesmo efeito de medicação.

Será que Cid Moreira foi dopado para assinar o testamento?

O especialista recomenda que a Justiça realize novas perícias grafotécnicas e médicas para avaliar a real capacidade física e mental de quem assinou o documento, comparando com outras assinaturas do apresentador.

Além disso, ele sugere a suspensão do testamento até a conclusão das investigações.

