Perícia aponta que assinaturas no testamento de Cid Moreira são falsas
Filhos questionam validade do documento e acusam madrasta de manipular patrimônio milionário do apresentador
A novela sobre a herança de Cid Moreira ganhou um capítulo bombástico! O apresentador deixou um testamento que deserdava os filhos, Roger e Rodrigo, e destinava toda a fortuna para a viúva, Fátima Sampaio.
Desconfiados, os filhos recorreram à Justiça para tentar anular o documento e acusam a madrasta de usufruir do patrimônio de forma indevida. Segundo eles, Fátima teria vendido 11 dos 18 imóveis de Cid, transferido R$ 40 milhões para o exterior e até mantido o ex-âncora do Jornal Nacional em cárcere privado. Os filhos chegaram a solicitar na Justiça a interdição do pai, que faleceu no ano passado.
Agora, um laudo pericial pode virar o jogo. Contratado pelos filhos, o perito grafotécnico Cláudio da Silva Cordeiro analisou o testamento e atestou: as assinaturas seriam falsas.
A conclusão do documento, anexado nesta semana ao processo, afirma que os traços apresentam padrões gráficos compatíveis com grafismo senil e debilitado.
O laudo aponta também que as assinaturas apresentam tremores e oscilações não naturais, condizentes com idade avançada — Cid tinha 96 anos na época —, quadro neurológico degenerativo ou até mesmo efeito de medicação.
Será que Cid Moreira foi dopado para assinar o testamento?
O especialista recomenda que a Justiça realize novas perícias grafotécnicas e médicas para avaliar a real capacidade física e mental de quem assinou o documento, comparando com outras assinaturas do apresentador.
Além disso, ele sugere a suspensão do testamento até a conclusão das investigações.
