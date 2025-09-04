Saiba qual foi a banda de rock que se ofereceu para tocar no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce Foreigner mandou recado para o casal e afirmou ter passado 40 anos descobrindo o que é o amor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/09/2025 - 17h11 (Atualizado em 04/09/2025 - 17h11 ) twitter

Taylor Swift e Travis Kelce estão noivos Reprodução/Instagram/@taylorswift

E o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce que nem teve data confirmada ainda e já está dando o que falar… principalmente entre os famosos! 💍

Uma banda de rock bem conhecida decidiu se antecipar e mandou um recado direto para o casal: eles querem ser a banda oficial da festa! Estamos falando do grupo Foreigner, conhecido pelo clássico I Want to Know What Love Is.

Na maior cara de pau (mas com muito carinho!), eles publicaram nas redes sociais uma carta aberta oferecendo seus serviços para a cerimônia:

“Queridos Taylor Swift e Travis Kelce. Nós sabemos o que é amor. Passamos 40 anos descobrindo. E agora vocês também. Por favor, aceitem esta como nossa oferta formal para sermos a banda de casamento de vocês.”

O Foreigner, que recentemente entrou para o Rock and Roll Hall of Fame, segue na ativa e mostrou que está prontíssimo para embalar a união do casal mais pop do momento.

Agora é esperar para ver se Taylor e Travis aceitam o pedido de casamento!👀

