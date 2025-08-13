Saiba quem é Danilo Mesquita, apontado como affair de Bruna Marquezine Com carreira em ascensão e histórico de relacionamentos famosos, ator pode ter conquistado o coração da famosa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h57 ) twitter

Bruna Marquezine estaria vivendo romance com Danilo Mesquita Reprodução/Instagram/@_danilomesquita

Tem casal novo no ar? Parece que Bruna Marquezine pode estar vivendo um novo romance com o ator Danilo Mesquita. Os dois foram vistos em momentos para lá de carinhosos nos bastidores da série Amor da Minha Vida, e a web já começou a shippar esse possível novo casal!

Rumores indicam que os bastidores da produção renderam mais do que boas cenas de ficção. Colegas de elenco teriam notado que a química entre os dois ia além do trabalho, e que o clima de intimidade continuava mesmo quando não estavam gravando, segundo o jornal Extra.

Para reforçar a teoria que está rolando, Danilo publicou uma foto abraçado com a atriz e se derreteu: “Obrigado pela grande parceira que é”, escreveu ele. Hmmm... 💕

Mas afinal, quem é Danilo Mesquita?

Natural da Bahia, o ator se mudou para o Rio de Janeiro aos 18 anos, tentando a sorte como modelo. Foi ali que se inscreveu em um curso de teatro e, cinco anos depois, estreou na TV na novela I Love Paraisópolis.

‌



O sonho inicial dele era o futebol, mas, como contou ao podcast do jornalista Júnior Coimbra, foi a família (e um empresário) que deram aquele empurrãozinho para seguir na carreira artística.

Depois disso, Danilo atuou na novela Os Dez Mandamentos, da RECORD, e participou da série 3%. Ele também esteve nas novelas Rock Story, Segundo Sol, Éramos Seis e Além da Ilusão. No streaming, brilhou em Spectros e Sutura.

‌



Seu trabalho mais recente — e onde o suposto romance começou — é justamente a série Amor da Minha Vida, ao lado de Bruna Marquezine.

Na vida pessoal, Danilo já namorou a cantora Bruna Araújo, filha da atriz Emanuelle Araújo, entre 2014 e 2016. Depois, teve um romance rápido com a atriz Amanda Grimaldi. Em 2021, assumiu relacionamento com Ayomi Domenica, filha do rapper Mano Brown, com quem ficou por quatro anos.

‌



Bruna Marquezine também está solteira desde fevereiro, quando terminou com o ator João Guilherme.

Será que temos um novo casal queridinho das telinhas e dos bastidores? Aguardamos cenas dos próximos capítulos… 👀

