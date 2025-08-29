Saiba quem é o namorado de Alice Wegmann
Atriz apareceu de mãos dadas com Luiz Guilherme Niemeyer, produtor cultural e herdeiro de um sobrenome famoso
Alice Wegmann fez a fila andar e não está mais escondendo o novo amor! A atriz marcou presença na festa pré-Carnaval 2026, na última quinta-feira (28), na Marquês de Sapucaí, e chegou muito bem acompanhada.
Ela surgiu de mãos dadas com o novo namorado, o discretíssimo Luiz Guilherme Niemeyer — e sim, o sobrenome famoso não é coincidência! Ele é sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer e trabalha como produtor cultural.
Conhecido como LG entre os mais próximos, ele chamou atenção pelo estilo e simpatia. Foi a primeira aparição pública do casal, e os dois posaram sorridentes, exibindo um clima de intimidade e muito estilo.
No look da noite, Alice apostou em um modelito verde musgo cheio de personalidade, enquanto LG surgiu clean e elegante de camisa e calça branca.
Apesar de manterem o romance longe dos holofotes, Alice já havia se derretido em entrevista à Quem: “Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado”.
O namoro veio à tona em junho deste ano, quando os dois foram flagrados na zona sul do Rio de Janeiro. Agora, parece que o casal resolveu assumir de vez!
