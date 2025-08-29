Saiba quem é o namorado de Alice Wegmann Atriz apareceu de mãos dadas com Luiz Guilherme Niemeyer, produtor cultural e herdeiro de um sobrenome famoso Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/08/2025 - 13h06 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A atriz Alice Wegmann está em um novo relacionamento com Luiz Guilherme Niemeyer.

O casal foi visto pela primeira vez publicamente durante uma festa pré-Carnaval em 28 de fevereiro de 2026.

Luiz Guilherme, conhecido como LG, é sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer e atua como produtor cultural.

Alice expressou sua felicidade pelo relacionamento em uma entrevista, enfatizando estar "apaixonadíssima". Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alice Wegamnn está namorando com Luiz Guilherme Niemeyer Reprodução/Instagram/@alicewegmann/@lgniemeyer

Alice Wegmann fez a fila andar e não está mais escondendo o novo amor! A atriz marcou presença na festa pré-Carnaval 2026, na última quinta-feira (28), na Marquês de Sapucaí, e chegou muito bem acompanhada.

Ela surgiu de mãos dadas com o novo namorado, o discretíssimo Luiz Guilherme Niemeyer — e sim, o sobrenome famoso não é coincidência! Ele é sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer e trabalha como produtor cultural.

Conhecido como LG entre os mais próximos, ele chamou atenção pelo estilo e simpatia. Foi a primeira aparição pública do casal, e os dois posaram sorridentes, exibindo um clima de intimidade e muito estilo.

No look da noite, Alice apostou em um modelito verde musgo cheio de personalidade, enquanto LG surgiu clean e elegante de camisa e calça branca.

‌



Apesar de manterem o romance longe dos holofotes, Alice já havia se derretido em entrevista à Quem: “Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado”.

O namoro veio à tona em junho deste ano, quando os dois foram flagrados na zona sul do Rio de Janeiro. Agora, parece que o casal resolveu assumir de vez!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.