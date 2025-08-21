Tatá Werneck se irrita com ator após ter mensagens expostas: ‘Você perdeu uma amiga’ Artista perdeu a paciência após ser exposta por Paulo Ferreira e encerrou amizade na frente de todo mundo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/08/2025 - 14h29 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tatá Werneck se irritou com Paulo Ferreira após ele expor prints de uma conversa privada no Instagram.

Paulo agradeceu pelo apoio da atriz, mas acabou se expondo e gerando desconforto.

Tatá respondeu criticando a manipulação da mensagem e anunciou o fim da amizade.

Paulo Ferreira relatou dificuldades profissionais e pessoais, incluindo uma suposta campanha difamatória. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tatá Werneck se irrita com ator após ter mensagens expostas: ‘Você perdeu uma amiga’ Reprodução Instagram

A atriz Tatá Werneck perdeu a paciência com o ator Paulo Ferreira após ele divulgar prints de uma conversa privada entre os dois...

A apresentadora, conhecida por oferecer ajuda discretamente aos colegas, não gostou nadinha de ver seu nome sendo usado publicamente e mandou um recado ao artista.

Tudo começou quando Paulo, que afirma estar enfrentando perseguições e dificuldades profissionais, decidiu usar seu Instagram para agradecer a apresentadora, mas acabou expondo demais. Ele compartilhou prints da conversa com Tatá e fez um longo desabafo:

“Quero deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento a Tatá Werneck pelo apoio nesse momento tão difícil que venho enfrentando. Expliquei a ela um pouco da minha situação: nos últimos tempos tenho sido demitido de trabalhos sem explicações, o que me deixou em uma posição muito delicada. Estou lutando para me recolocar no mercado de trabalho com urgência e seguir em frente com dignidade. O apoio da Tatá significa muito, porque mostra que mesmo em meio às dificuldades existem pessoas que estendem a mão e acreditam que a justiça e a verdade prevalecem.”

‌



Mas a postagem não caiu bem para Tatá, que não deixou barato. Ela respondeu nos comentários da publicação e soltou o verbo: “Estou tentando te ajudar. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro.”

E a resposta não parou por aí. Em seguida, ela escreveu: “Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você, dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga.”

‌



A treta continuou nos comentários. Após uma seguidora sair em defesa do ator, ele rebateu a apresentadora com um textão:

“Pessoas públicas, com tanta visibilidade, deveriam usar essa voz para apoiar o ser humano — e não para expor ou descredibilizar, como foi feito. Tatá Werneck, o que você ganha tentando me deslegitimar? Defender um amigo é compreensível, mas não se deve fazer isso à custa da dor de alguém. Eu não peço dinheiro, não peço privilégios, só peço o que é meu por direito: dignidade e a chance de estar com a minha filha. O mínimo que espero é respeito.”

‌



O nome de Paulo Ferreira voltou a circular nas redes nos últimos tempos, mas não por trabalhos na TV. O ator, que já protagonizou a minissérie A Pedra do Reino e esteve na novela Um Lugar ao Sol, relatou estar enfrentando uma fase complicada.

Ele fala sobre instabilidade profissional, dificuldades financeiras e até uma suposta “campanha difamatória”. Também já comentou sobre problemas familiares e uma queixa policial registrada por uma ex-namorada em 2022. Além disso, acusa o ator Renato Góes, de quem era amigo, de tê-lo internado à força.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.