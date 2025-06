Thaila Ayala revela que filho mais velho rejeita a caçula: “Não me deixa nem chegar perto dela” Atriz revela que primogênito ignora a irmã e vive fase de agressividade Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/06/2025 - 12h05 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h06 ) twitter

Thaila Ayala revela que filho mais velho rejeita a caçula: “Não me deixa nem chegar perto dela” Reprodução Instagram

A atriz Thaila Ayala abriu o coração e falou sobre uma situação delicada que tem vivido em casa com os dois filhos, Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 2. Casada com o também ator Renato Góes, a artista contou que o primogênito simplesmente não aceita a irmã mais nova e que o clima familiar está longe de ser tranquilo.

O desabafo foi feito durante o podcast que ela apresenta ao lado de Julia Faria, em uma conversa com Sthefany Brito e Duda Reis. Thaila contou que o menino chegou até a fingir que a irmã não existe.

“Desde que minha filha nasceu, meu filho não suporta a irmã. Já teve uma fase em que ele fingia que ela não existia, depois ficou na fase ‘olha, que legal!’, e voltou para a que não existe”, disse.

Ela relembrou um episódio na escola que chamou atenção: “Esses dias fui buscar eles na escola, ele saiu primeiro e disse: ‘Vamos, mamãe?’. Respondi que teríamos que esperar a irmã dele. E ele respondeu: ‘Não tenho irmã. A Tetê é irmã daquele menino de short verde. A gente pode ir?’”, contou Thaila, ainda surpresa com a cena.

A atriz também revelou que enfrenta desafios constantes em casa, pois o filho mais velho chega a impedir que ela se aproxime da filha:

“Tenho que ficar só com o Francisco, aí a minha filha olha para mim com cara de choro desesperada. Quando ele sai de casa, fico com ela o tempo que consigo, que é mínimo, porque ele não me deixa chegar perto da minha filha. É porrada o dia inteiro, que me faz perder a cabeça… Já surtei, já levei para a terapia… Não está legal, ele com três anos. Só consigo pedir para ele parar de bater na irmã”.

