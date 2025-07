Alceu Valença está processando um inquilino por uma dívida de R$ 122 mil. Segundo o cantor, o morador não pagou várias mensalidades de aluguel e contas de água e luz no imóvel do Rio de Janeiro. As informações são do jornalista Ancelmo Gois.



