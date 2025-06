Alexandre Borges busca relacionamento após 10 anos de 'solteirice'

O ator Alexandre Borges está solteiro há dez anos e revelou a vontade de se apaixonar novamente. Ele foi casado por 22 anos com a atriz Júlia Lemmertz, com quem tem um filho de 25 anos. Em entrevista ao podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Alexandre afirmou: "Estou em uma fase que já perdi pai, mãe, tios, amigos, o filho já cresceu e tem a própria vida", desabafou. "Quero ter um casamento", completou o artista.



