Aline Campos processa companhia aérea por atraso em voo e pede R$ 20 mil

Aline Campos, conhecida como Aline Riscado, está processando uma companhia aérea por atraso em voo de São Luís (MA) para o Rio de Janeiro, com conexão em Salvador (BA). Segundo a influenciadora digital, o filho Nathan perdeu uma prova importante na escola por causa do contratempo. Ela pede R$ 20 mil, além do reembolso por uma sala VIP, onde ficou aguardando o próximo voo da empresa aérea.



