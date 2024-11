Amiga de Ricardo Tozzi processa o ator em quase R$ 1,5 milhão

Uma amiga de Ricardo Tozzi processou o ator na Justiça e está pedindo quase R$ 1,5 milhão. Ela afirma que investiu em negócios do ator e que, para isso, fez transferência em dinheiro e empréstimos bancários que deveriam ser pagos em uma determinada quantidade de parcelas. O artista, no entanto, nunca teria devolvido as quantias. Entenda essa história!