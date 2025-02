Ao escolher o Santos, Neymar deixa posto de terceiro jogador mais bem pago do mundo

Após a confirmação na última terça-feira (28), Neymar está de volta ao Brasil para jogar apenas seis meses no Santos. Enquanto ganhava cerca de R$ 40 milhões por mês na Arábia Saudita, vai receber R$ 1 milhão no time paulista, deixando o posto de terceiro jogador mais bem pago do mundo. As informações são do colunista do R7 Cosme Rímoli.