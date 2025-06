Aos 29 anos, MC Cabelinho monta sala de aula em casa para voltar a estudar

Criado em uma comunidade do Rio de Janeiro, MC Cabelinho deixou a escola no primeiro ano do ensino médio para trabalhar e ajudar a família. Ele já atuou como estoquista e montador de persianas. Há dois anos, ele decidiu voltar a estudar e contratou uma professora para ter aulas particulares. Cabelinho montou uma sala de aula em casa com mesa, com quadro, carteira e apostilas. "Nunca é tarde para voltar a estudar", comentou Fabíola Reipert.



