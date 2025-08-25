Aos 73 anos, Vera Fischer faz revelação sobre homens: 'Só gosto de pobre'
Atriz está solteira e negou ter se casado com um bilionário
Será mesmo? Vera Fischer declarou em uma entrevista recente que tem preferência por um tipo específico de homem. "Só gosto de pobre", explicou. Aos 73 anos e solteira, ela contou que gosta de paquerar, mas não se compromete mais do que isso. A atriz ainda negou que já foi casada com um bilionário.
