Aos 73 anos, Vera Fischer faz revelação sobre homens: 'Só gosto de pobre'

Será mesmo? Vera Fischer declarou em uma entrevista recente que tem preferência por um tipo específico de homem. "Só gosto de pobre", explicou. Aos 73 anos e solteira, ela contou que gosta de paquerar, mas não se compromete mais do que isso. A atriz ainda negou que já foi casada com um bilionário.



