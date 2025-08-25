Logo R7.com
Aos 73 anos, Vera Fischer faz revelação sobre homens: 'Só gosto de pobre'

Atriz está solteira e negou ter se casado com um bilionário

Fabíola Reipert|Do R7

Será mesmo? Vera Fischer declarou em uma entrevista recente que tem preferência por um tipo específico de homem. "Só gosto de pobre", explicou. Aos 73 anos e solteira, ela contou que gosta de paquerar, mas não se compromete mais do que isso. A atriz ainda negou que já foi casada com um bilionário.

