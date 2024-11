Aos 95 anos, Nathalia Timberg se emociona ao receber homenagem em premiação de teatro

Uma grande atriz merece uma grande ação! Aos 95 anos, Nathalia Timberg recebeu uma homenagem especial em uma premiação de teatro e não segurou as lágrimas. A atriz entrou no palco de cadeira de rodas e se emocionou com os aplausos. “Não é justo, os lugares estão trocados, eu tenho que estar ali e vocês aqui. Fico muito feliz e honrada”, declarou a artista. Veja como foi!