Apavorada, Val Marchiori acusa ex-marido de instalar rastreador no carro dela

O turbulento divórcio entre Val Marchiori e Thiago Castilho ganhou um novo capítulo. Ao vasculhar o kit de primeiros socorros que leva dentro do carro, a socialite encontrou um rastreador vinculado ao número de telefone do empresário. Apavorada, ela teria revirado, junto com uma funcionária, a casa em que mora e encontrado um gravador de áudio. Val já acusou o ex-cônjuge de violência doméstica e perseguição. Entenda.