Após a morte de Arlindo Cruz, filha e viúva do cantor vão morar em casas separadas
Família do sambista deixou a cobertura onde ele morava e deve iniciar o inventário em breve
Após mais de 20 dias da morte de Arlindo Cruz, a família deixou a cobertura onde vivia com o cantor. Agora, o apartamento será anunciado para aluguel por R$ 8 mil.
Babi e Flora Cruz, a viúva e a filha do cantor, vão morar em casas separadas. Flora já alugou um apartamento e deve morar com o filho de seis anos. Já Babi vai residir em outro apartamento, localizado na mesma região da filha.
E ainda: a família deu entrada no inventário dos bens de Arlindo.
Lembrando que, além de Flora, o sambista era pai de Arlindinho e de Kauan Felipe, fruto de relacionamento fora do casamento com Babi.
