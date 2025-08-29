Após a morte de Arlindo Cruz, filha e viúva do cantor vão morar em casas separadas

Após mais de 20 dias da morte de Arlindo Cruz, a família deixou a cobertura onde vivia com o cantor. Agora, o apartamento será anunciado para aluguel por R$ 8 mil.

Babi e Flora Cruz, a viúva e a filha do cantor, vão morar em casas separadas. Flora já alugou um apartamento e deve morar com o filho de seis anos. Já Babi vai residir em outro apartamento, localizado na mesma região da filha.

E ainda: a família deu entrada no inventário dos bens de Arlindo.

Lembrando que, além de Flora, o sambista era pai de Arlindinho e de Kauan Felipe, fruto de relacionamento fora do casamento com Babi.

