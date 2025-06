Após agredir gerente de bar, Rafael Cardoso é condenado a pagar R$ 25 mil de indenização

A Justiça decidiu condenar Rafael Cardoso a pagar R$ 25 mil de indenização a gerente de bar após agressão em 2023. O ator partiu para cima de idoso com socos e chutes em estabelecimento no Rio de Janeiro. Os advogados de defesa de Rafael dizem que ele se arrepende da atitude e estava passando por uma fase difícil na época, misturando até álcool e drogas.



