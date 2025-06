Após condenação, Léo Lins volta a causar revolta ao fazer piada com Preta Gil

Em um show em São Paulo, o comediante Léo Lins, condenado a mais de 8 anos de prisão por piadas discriminatórias, mencionou Preta Gil e o processo por danos morais que ela moveu contra ele em 2019. Desta vez, o humorista brincou com o câncer da cantora. A declaração dele gerou revolta mais uma vez. "A gente sabe que ela está lutando pela vida com esse câncer, está muito pesado", relembrou Fabíola Reipert.



