Após sair da prisão, Jô diz que não tem dinheiro para pagar pensão a todos os filhos

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Jô falou pela primeira vez sobre a situação "difícil" que viveu na prisão por causa da pensão alimentícia dos filhos. "Foi muito difícil, vi 30 presos em uma cela. Eu não quero passar por isso de novo", desabafou. O ex-atacante tem oito filhos com sete mulheres diferentes e essa não foi a primeira vez que foi detido. Segundo o advogado de Jô, ele estava em dia com os pagamentos. "As pensões são altas, e hoje a minha realidade é outra", completou Jô.



