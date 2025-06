Assessoria de Zé Felipe nega que funcionários pagaram R$ 150 para comer em festa da filha

A festa de quatro anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe deu o que falar, e não só por causa da recente separação do casal! A polêmica da vez é que os funcionários tinham que pagar R$ 150 para terem acesso ao buffet de comidas, o que a assessoria do cantor já negou. Uma exigência já confirmada por eles foi barrar o uso de celulares na festa. Além disso, o valor de R$ 15 mil dos vestidos das crianças e a relação entre o ex-casal chamaram atenção. Veja!



