Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Bruna Marquezine chega atrasada na própria festa de aniversário e leva pegadinha

Atriz demorou uma hora e meia além do combinado, mas recebeu o carinho dos amigos em jantar

Fabíola Reipert|Do R7

Bruna Marquezine completou 30 anos e ganhou um jantar organizado pelos amigos no Rio de Janeiro. Só que a atriz se atrasou em uma hora e meia e, ao chegar, levou uma pegadinha: todos fingiram estar dormindo. Para a festa, que promete ser grande, são esperados cerca de 200 convidados, incluindo o ex-namorado João Guilherme.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • Bruna Marquezine
  • João Guilherme

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.