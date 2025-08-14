Bruna Marquezine chega atrasada na própria festa de aniversário e leva pegadinha

Bruna Marquezine completou 30 anos e ganhou um jantar organizado pelos amigos no Rio de Janeiro. Só que a atriz se atrasou em uma hora e meia e, ao chegar, levou uma pegadinha: todos fingiram estar dormindo. Para a festa, que promete ser grande, são esperados cerca de 200 convidados, incluindo o ex-namorado João Guilherme.



