Casamento de Militão tem flagra de mulher dormindo durante show do Gusttavo Lima

Uma convidada do casamento de Éder Militão com Tainá Castro foi flagrada dormindo durante o show de Gusttavo Lima. Mesmo com o cachê milionário do Embaixador, que veio só para cantar para o jogador, Marcela caiu no sono e não acordou por nada. A Hora da Venenosa foi atrás da mulher, que ficou triste por ter perdido a cantoria. Veja!



