Caso Golden Boys: sobrinho se defende das acusações de músico do grupo e lamenta confusão

O que será que vai acontecer com o grupo Golden Boys? Após Ronaldo Corrêa abrir um processo contra o próprio sobrinho, Bruno Galvão, ele se pronunciou e falou para A Hora da Venenosa sobre as acusações de fazer movimentações financeiras sem autorização. Bruno, que era produtor e músico da banda, alega que sempre prestou contas aos integrantes e lamentou a confusão. Ele ainda explicou que usou a marca Golden Boys para realizar um tributo e tirou de si a culpa pelo fim da banda. "O grupo não acabou por minha causa, antes do desentendimento um integrante já tinha saído", declarou Bruno. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!