Catherine Zeta-Jones ostenta quatro mansões pelo mundo e diz que não é luxo

Catherine Zeta-Jones disse que ter quatro mansões ao redor do mundo é uma questão de conforto, não de luxo.

Ela e o marido, o ator Michael Douglas, dividem o tempo entre as propriedades, que ficam em Nova York, nos Estados Unidos, outra de campo no mesmo país, uma no Canadá e, por fim, uma na Espanha.

Catherine defendeu que essa variedade de casas proporciona um estilo de vida confortável para a família. Lembrando que eles estão juntos desde o final de 2000 e têm dois filhos juntos.

