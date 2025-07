Cheguei, vovô! Alexandre Pires comemora a chegada do primeiro neto

Cheguei, vovô! Alexandre Pires comemorou a chegada do primeiro netinho nas redes sociais. Carol Pires, mãe do pequeno Ravi, é a primogênita do pagodeiro, que foi pai aos 17 anos. Além de Carol, que é fruto de um relacionamento de Alexandre na adolescência, o cantor tem mais dois filhos com a atual esposa Sara. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!