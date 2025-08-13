Chorão, do grupo Os Travessos, é acusado pela ex de ameaça e chantagem psicológica

A ex-namorada de Chorão, do grupo Os Travessos, acusou o músico de agressões físicas e verbais, chantagem emocional e ameaças de morte. Ketlin Hernandes Kathleen Hernandez registrou um boletim de ocorrência, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Chorão também registrou boletins de ocorrência por ameaça e lesão corporal contra ela. Em sua defesa, Chorão afirma ter enfrentado surtos de depressão e ansiedade devido à doença e morte de sua mãe e a problemas de saúde de seu pai. Ele também negou qualquer agressão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!